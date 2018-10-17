أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه اتفق مع نظيره الأميركي مايك بومبيو أنه لا حاجة للعقوبات التي تفرضها واشنطن على أنقرة، مشدداً على أنه “في حال استمرت العقوبات، لن تستمر العلاقات بين البلدين”. وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات للصحافيين عقب لقاء نظيره الأميركي مايك بومبيو في أنقرة، “بالنسبة للعقوبات قررنا أنها اقتصادية ولا حاجة إليها وهذه عقوبات لا ندري كيف نصفها وما نستفيد منها”، مضيفاً “إذا ما استمرت العقوبات العلاقات لن تستمر”.

من جهة ثانية، ناقش الوزيران خطة الطريق المتعلقة بمنبج السورية، وقال تشاووش أوغلو “قيمنا مع بومبيو الخطوات التي سنتخذها في منبج في المرحلة المقبلة”، مؤكداً “ينبغي أن تبدأ الدوريات المشتركة في منبج بأسرع وقت، كما ينبغي تطهير منبج من وحدات حماية الشعب”. ووصف تشاووش أوغلو اللقاء مع بومبيو بأنه كان “لقاء مثمر ومفيد”. وفرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين بسبب احتجاز القس الأميركي أندرو برونسون وهددتها بفرض مزيد من العقوبات في حال لم تخلي سبيله.

إلا أن المحكمة التركية في ولاية إزمير، قررت يوم الجمعة، إخلاء سبيل القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز في تركيا منذ عام 2016 بتهمة التجسس والارتباط بالمنظمات الإرهابية بعد الحكم بالسجن 3 سنوات وشهر و15 يوماً قضاها أثناء فترة الاحتجاز بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية. وكانت تركيا والولايات المتحدة قد توصلتا إلى خارطة طريق بخصوص مدينة منبج السورية، حيث تقضي بخروج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية -الذين تصنفهم أنقرة كإرهابيين- من المدينة، إلا أن الولايات المتحدة لم تلتزم حتى الآن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، كما تقوم القوات التركية والأميركية بتنفيذ دوريات مستقلة على أطراف منبج.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية