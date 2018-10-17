أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري أن “خاطفي حرس الحدود الايرانيين في جنوب شرق البلاد سيتلقون رداً عنيفاً وقاصماً”. وفي تصريح ادلى به للصحفيين الأربعاء حول عملية اختطاف عدد من قوات التعبئة المحلية وحرس الحدود جنوب شرق ايران عند نقطة الصفر الحدودية مع باكستان، قال اللواء جعفري، لقد سعى العداء في كل مرة للسيطرة على احد الابراج او المخافر الحدودية من خلال الاشتباك لكنهم اثر فشلهم في ذلك نفذوا عمليتهم هذه المرة عبر عنصر عميل لهم.

وأضاف “لقد كانوا واثقين بأنهم لا يمكنهم ان يصلوا الى هدفهم مادام مقاتلونا يقظين لذا فقد تمكنوا من اختطاف هؤلاء الأفراد عبر تخديرهم”. وقال اللواء جعفري إن “ما قاموا به لا يُعد عملاً باهراً وسنرد عليهم إن شاء الله تعالى رداً عنيفاً وقاصماً”. واعتبر قائد الحرس الثوري “زعزعة الأمن في ايران بأنه هدف مهم لأعداء البلاد وعلى رأسهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وآل سعود”، قائلاً إننا “على علم بمخططاتهم إلا أن غالبيتها تحبط في ضوء الجهوزية والسيطرة المتوفرة”.

يُذكر أن خلية من تنظيم ما يُسمى بـ “جيش العدل” الارهابي قامت الثلاثاء باختطاف 12 من قوات التعبئة المحلية وحرس الحدود في فوج “ميرجاوة” الحدودي ومن ثم توارت داخل الأراضي الباكستانية.

المصدر: وكالة أنباء فارس