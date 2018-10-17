أشارت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية في بيان لها الاربعاء الى ان عناصر المديرية تمكنوا خلال الساعات الـ24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية.

وقال البيان إن “المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

ولفت البيان الى ان المهمات توزَّعت على الشكل التالي :

– إخماد حرائق :

* أعشاب :

(جبل لبنان) : دير القمر – الدامور – السمقانية.

(الشمال) : القبيات – بشري.

وأشجار مثمرة في وادي خالد.

(الجنوب) : حاصبيا – عنقون – النميرية – كفرصير – صيدا.

(البقاع) : قب الياس – تمنين – ضهور زحلة.

* منازل : شويت.

* مؤسسات : داخون مطعم في جبيل – داخل محل في البازورية.

* مختلف : بورة لتجميع أقفاص بلاستيكية في سن الفيل.

– حوادث سير : جسر الدورة ونقل مصاب الى المستشفى.

– نقل وإسعاف : (9) حالات طارئة – نقل جثة امرأة من برسا الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ : إنقاذ مواطنين علقوا داخل سياراتهم على الطريق البحرية من ذوق مكايل الى زوق مصبح وعلى أوتوستراد الجية – سحب مياه من داخل مؤسسات في جل الديب ومن داخل مستودع في الجية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام