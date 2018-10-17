اقترح كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي حول “بريكست” ميشال بارنييه تمديد الفترة الانتقالية التي تلي خروج بريطانيا من “الاتحاد الاوروبي” لمدة سنة بهدف حلحلة المفاوضات بين الطرفين.

وقالت مصادر دبلوماسية إن “احتمال تمديد الفترة الانتقالية لسنة للتفاوض حول العلاقة المستقبلية بين لندن والاتحاد الاوروبي يهدف خصوصا الى حل مسألة الحدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا وهو أبرز موضوع خلافي في المحادثات”.

والنقطة الشائكة هي كيفية الحفاظ على الحدود البرية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا العضو في “الاتحاد الأوروبي” مفتوحة بعد أن تخرج بريطانيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية