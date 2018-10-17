من المقرر أن يتم تغيير اسم إسلامي لمدينة هندية شمالية إلى اسم مرتبط بالهندوسية بعد مطالبات من القوميين الهندوس.

وكان المسؤولون الحكوميون في ولاية أوتار براديش أكبر ولاية في الهند من حيث عدد السكان قد أعلنوا أمس الثلاثاء أنهم وافقوا على إعادة تسمية مدينة “الله آباد” باسم بياغراج.

وأشارت صحيفة إندبندنت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من الضغط لتغيير الاسم إلى براياغ، وهي كلمة باللغة السنسكريتية تعني مكان التضحية التي ترمز في المعتقد الهندوسي إلى أن خالق الكون قدم قربانه الأول في المدينة عند نقطة التقاء نهري الجانغ ويامونا.

ويأتي هذا التغيير لمحو التلميحات إلى حكم المدينة التاريخي في عهد المغول، بالإضافة إلى المنطقة المسماة “الله آباد” من قبل الإمبراطور المسلم أكبر عام 1583. وقد وافق مجلس وزراء أوتار براديش -الذي يتزعمه الواعظ القومي الهندوسي المتعصب يوغي أديتياناث- على الاقتراح رغم الاحتجاجات من الأحزاب المعارضة.

واتهم رئيس حزب “ساماجوادي” أكيليش ياداف الحكومة بـ”العبث بالتقاليد والمعتقدات” عن طريق تغيير الاسم

المصدر: الاندبندنت