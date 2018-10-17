أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التابعة لمديرية الطيران المدني في لبنان الى ان الطقس الخريفي المتقلب والماطر والغائم جزئيا يسيطر خلال اليومين المقبلين على مختلف المناطق اللبنانية.

الحالة العامة:

طقس خريفي متقلب وماطر أحيانا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليوم والأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكوّن الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة، تشتدّ أحياناً اعتباراً من الظهر مع حدوث برق ورعد.

الخميس: غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية اعتباراً من الظهر.

الجمعة: غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطارمتفرقة أحياناً ،تشتّد غزارتها اعتباراً من بعد الظهر وتكون مصحوبة ببرق ورعد، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.

الرياح السطحية: شمالية غربية نهاراً، جنوبية غربية ليلاً، سرعتها بين ١٠و ٣٠ كلم/س

الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء على الجبال بسبب الضباب

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ , ٨٠%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج

حرارة سطح الماء: ٢٧°م

الضغط الجوي: ٧٦٢ ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية