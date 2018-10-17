وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك حول قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقالت مصادر تركية إن “بومبيو القادم من السعودية وصل الى مطار إيسنبوغا في أنقرة صباح الأربعاء وسيلتقي لاحقا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان”.

ويبدو ان المسؤولين الاميركيين يحاولون البحث عن مخارج لتخفيف الازمة التي يقع بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية خاشقجي الذي تظهر الكثير من التسريبات والمعلومات التي تؤكد مقتله داخل القنصلية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية