وزارة الصحة في غزة: استشهاد مواطن فلسطيني جراء استهداف قوات الاحتلال شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2018 - 09:40
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الصحة الفلسطينية في غزة: شهيد و3 جرحى بقصف إسرائيلي لمنطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة
إعلام العدو: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد جهوزيتها للتصدي لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يبحث ملف تشكيل الحكومة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في قصر بعبدا
جنبلاط: بحثت مع الرئيس عون في مواضيع عدّة وكان الجو ايجابيا جدا وما سمي بالعقدة الدرزية غير موجود
جنبلاط: لا يمكن لأحد أن يقصي الآخر والرئيس عون حريص على الاستقرار ولا نريد خلق مشاكل إضافية وجرى تنازل مشترك
تكتل لبنان القوي: سنبذل جهدنا لابعاد المتاريس السياسية عن الحكومة وستكون يدنا ممدودة للجميع
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يلتقي وزير الخارجية جبران باسيل في بيت الوسط ويبحث معه ملف تشكيل الحكومة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ولي العهد السعودي وعد بإجراء تحقيق "كامل" في قضية خاشقجي
وزير الخارجية الأميركي: السعوديون وعدوا بمحاسبة كل شخص تكشف تحقيقاته أنه يجب أن يحاسب في قضية خاشقجي
نيويورك تايمز: مقربون من ولي العهد السعودي من بين الأشخاص الذين قالت تركيا إنهم مسؤولون عن اختفاء خاشقجي
مصادر إعلامية تركيّة: القنصل السعودي في اسطنبول محمد العتيبي يغادر تركيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: نرحب بالاتفاق بين تركيا والسعودية بشأن اجراء تحقيق مشترك حول قضية خاشقجي
عضو مجلس الشيوخ الاميركي السيناتور ليندسي غراهام يدعو الى رحيل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الحكم
غراهام: ولي العهد السعودي تسبب بالأذى لبلاده ولنفسه نتيجة تصرفاته السيّئة
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تؤجل زيارة الى الشرق الأوسط تشمل السعودية
إعلام العدو: رئيس الأركان الإسرائيلي التقى نظراءه من السعودية والبحرين والأردن ومصر وناقشوا الشأن الإيراني في اميركا
إعلام العدو: غادي آيزنكوت ورئيس هيئة الأركان العامة السعودي خلصا إلى رؤية متطابقة "لتهديدات إيران"
الرئيس الأميركي: التهديد الرئيسي لي هو الاحتياطي الفدرالي لأنه يرفع معدلات الفائدة بسرعة كبيرة
دونالد ترامب يعلن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية في العام 2020
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل المسؤول عن هجوم الأهواز في عملية لفصائل المقاومة العراقية في ديالى
نائب الرئيس الفنزويلي يعلن ان كركاس تخلّت عن استخدام الدولار في تعاملاتها الماليّة
الأمم المتحدة: موافقة أطراف النزاع حول الصحراء الغربية على المشاركة في محادثات في كانون الأول/ديسمبر المقبل
رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشانيان يعلن استقالته بهدف اجراء انتخابات مبكرة
السيد حسن نصر الله يتحدث يوم الجمعة القادم الساعة 15:00 في مجمع سيد الشهداء(ع) بمناسبة العيد الفضي للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ـ مدارس المهدي (عج)
وزارة الصحة في غزة: استشهاد مواطن فلسطيني جراء استهداف قوات الاحتلال شمال قطاع غزة
منذ 38 mins
17 October، 2018
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