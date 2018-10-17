اختفاء المعارض السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في تركيا يعود الى :

عدم تقبل الرياض للراي الآخر

امتلاك خاشقجي معلومات تؤثر على حكام الرياض عرض النتائج