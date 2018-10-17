اكد الرئيس العراقي برهم صالح ان بلاده ستكون ساحة تلاق وتوافق للمصالح الاقليمية والدولية وليس لتقاطعها او تضاربها، مشددا على “اهمية تنمية العلاقات البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة بشكل فعال وبما يخدم مصالح شعوبهم المشتركة”.

وفي تصريح خلال جاء استقباله لسفراء الدول العربية والاسلامية المعتمدين لدى بغداد، دعا الى عدم تحميل بلاده “وزر التوترات في المنطقة”، معتبرا أن “العراق بلد محوري، ما يلقي على عاتقه مسؤولية تخفيف المشاكل والتوترات وتعميق اواصر التفاهم المشترك”.

ورأى أن “العلاقات التاريخية المستمدة من متانة العمق العربي والاسلامي في المنطقة تفرض مشتركات سياسية واستراتيجية هامة وبما يتيح للمنطقة ان تلعب دورا محوريا في المعادلات الدولية”، مؤكدا أن “مبدأ العراق في علاقاته مع الجميع يقوم على مراعاة المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اضافة الى عدم التمحور في تكتلات ومواقف متواجهة”، مبينا وحدة الموقف العراقي الداخلي حيال القضايا الاقليمية والدولية.

المصدر: وكالات