قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستتولى بنفسها فعل ما يلزم، في حال استمرار مماطلة الجانب الأمريكي في تنفيذ خارطة الطريق بشأن إخراج عناصر “بي كا كا” من منبج السورية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان أمام الكتلة النيابية لـ”حزب العدالة والتمنية”، وتطرق إلى خارطة الطريق، المتفق عليها مع الجانب الأمريكي.

ولفت أردوغان إلى أن القوات التركية والأمريكية تقومان بتدريبات معا حاليا تمهيدا لتسيير دوريات مشتركة في منبج غربي نهر الفرات في ريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وأضاف أردوغان “للأسف لا نستطيع القول حاليا إنه جرى الالتزام بمهلة الـ90 يوما، وفي حال عدم التطبيق، فإننا نعلم كيف نتولى بأنفسنا فعل ما يلزم، وسنقوم بما يقتضيه ذلك”.

وأكد الرئيس التركي أن تركيا مصممة على اتخاذ ما يلزم في حال عدم إقدام الجانب الأمريكي على ما يتوجب شرق الفرات أيضا، وتابع قائلا: “في حال استمرت المماطلة فإننا سنتخذ الخطوات اللازمة على أعلى المستويات ضد “بي كا كا” (حزب العمال الكردستاني).

وفي التاسع من الشهر الجاري، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انطلاق تدريبات مشتركة بين القوات التركية والأمريكية تتعلق بالخطوة المرتقبة بتسيير دوريات مشتركة بين الجانبين في منطقة منبج شمالي سوريا.

وفي الـ 18 يونيو الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين التركي والأمريكي تسيير دوريات منسقة لكنها منفصلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية “درع الفرات” في ريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويأتي تسيير تلك الدوريات في إطار “خارطة الطريق” التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن حول منبج، في يونيو الماضي.

المصدر: وكالات