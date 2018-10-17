أعلنت مسؤولة أميركية الثلاثاء أن التحالف القائم بين الولايات المتحدة والسعودية لا يعني أن وشنطن “ستتجاهل أو ستقلل” من أهمية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.

وجاء كلام هذه المسؤولة في الادارة الاميركية التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، ردا على سؤال حول دور الرياض في “حملة الضغوط القصوى” التي تشنها على طهران.

ويعتقد عدد من المراقبين أن الولايات المتحدة تبقى متحفظة على فرض عقوبات على السعودية، حتى ولو ثبتت مسؤوليتها في اختفاء خاشقجي وربما مقتله، خوفا من فقدان حليف أساسي في المنطقة.

وقالت المسؤولة في هذا الصدد “بالطبع لدينا علاقة قديمة مع السعودية مهمة جدا، لكن هذا لا يعني أننا سنتجاهل أو سنقلل من أهمية ما حصل، وسنواصل الاعتقاد بأن المسؤولين عن هذا العمل يجب ان يحاسبوا”.

وتابعت “جميع شركائنا الاقليميين لهم أهمية قصوى”، “وبالطبع السعوديين الذين لهم دور مهم، إلا أن هناك كثرا غيرهم”. وقالت أيضا “إنها علاقة مهمة، من دون أن يعني هذا أننا سنتجاهل المواضيع الأخرى”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية