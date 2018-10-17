قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، نفى “قطعيا” علمه بما حدث مع الصحفي جمال خاشقجي، الذي اختفى بعد زيارة قنصلية بلاده بتركيا قبل أسبوعين.

جاء ذلك عبر حسابه في تويتر، بعد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية. وذكر ترامب في تغريدته: “تحدثت للتو مع ولي العهد السعودي الذي نفى قطعيًا أي علم له بما حصل في قنصليتهم في تركيا”.

وأضاف: “كان (بن سلمان) مع وزير الخارجية مايك بومبيو، خلال مكالمتي معه، وأبلغني أنه بدأ بالفعل، وسيوسع فورًا، في إجراء تحقيق شامل وكامل، في هذه القضية”. وتابع قائلًا: “سنحصل على الإجابات قريبًا”.

المصدر: وكالة الاناضول