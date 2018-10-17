مثل عدد من الشبان الثلاثاء أمام القضاء في تطوان شمال المغرب بتهمة “إهانة العلم الوطني”، بعد أن رفعوا العلم الاسباني خلال إحتجاجات تلت مقتل امرأة في حادث إطلاق نار على قارب للهجرة غير النظامية.

وقال جابر بابا محامي الدفاع عن ثلاثة من الملاحقين في هذا الملف “إن تسعة متهمين مثلوا الثلاثاء أمام المحكمة الابتدائية بتطوان، بينما تمثل مجموعة ثانية من 10 شبان الأربعاء أمام المحكمة نفسها”.

وكان الشبان الـ19 أوقفوا مطلع تشرين الأول/أكتوبر بتهمة رفع أعلام اسبانية وترديد شعارات مؤيدة للهجرة مثل “عاشت اسبانيا”، أثناء مباراة لكرة القدم يوم 30 أيلول/سبتمبر بمدينة تطوان.

كما يتهم هؤلاء الشبان، المتراوحة أعمارهم بين 14 و23 سنة، بترديد هذه الشعارات و”تخريب ممتلكات عمومية وخاصة” أثناء “تظاهرة غير مرخصة” نظمت بعد خروجهم من الملعب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية