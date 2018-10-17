أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار رقم (473) لسنة 2018 بتمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من الساعة الواحدة صباح أمس الاثنين الموافق 15 أكتوبر 2018، ونص القرار أيضا على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وينص الدستور المصري، على أن لرئيس الدولة الحق في إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، ولا يجوز تمديدها إلا لفترة أخرى مماثلة وتشترط في كلا الحالتين موافقة البرلمان.

المصدر: وكالات