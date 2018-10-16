فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الثلاثاء في 16-10-2018.

الحسكة وريفها:

ـ أصيب أحد مسؤولي “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة، زرعها مسلحون مجهولون بسيارة كانت تقلّه، في بلدة الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

ـ أصيب مسلح من “قسد” إثر إطلاق حرس الحدود التركي النار عليه، قرب قرية العزيزية الواقعة قرب الحدود السورية _التركية جنوب غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

ـ قامت “قسد” بحفر أنفاقٍ في محيط مدينة المالكية وقرية معبدة بريف الحسكة الشمالي الشرقي، لأسباب مجهولة.

ـ داهم مسلحو “قسد” عدداً من المنازل، في منطقة جبل عبد العزيز بريف الحسكة الغربي، لأسباب مجهولة.

الرقة وريفها:

ـ قتل 4 أشخاص مجهولي الهوية، إثر انفجار سيارة كانت تقلهم لسببٍ مجهول، في محيط منطقة “بئر الهشم” بريف الرقة الشمالي.

ـ قُتل شخص وأصيب آخر، إثر انفجار لغم بهما، زرعه مسلحون مجهولون، في شارع النور بمدينة الرقة.

ـ اعتقلت “قسد” 3 مسلحين من “الأمن الداخلي” التابع لها، في قرية كبش غربي بريف الرقة الشمالي الغربي، دون معرفة سبب الاعتقال، كما اعتقلت “قسد” شخصين اثنين، بعد مداهمة منزليهما في منطقة حي تشرين، بالريف ذاته، بتهمة التعامل مع الجيش السوري.

حلب وريفها:

ـ قُتل 4 مسلحين وأُصيب اثنان من فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركيّاً، إثر إطلاق مسلحي “الوحدات الكردية” النار على سيارة كانت تقلهم، في محيط قرية الغزاوية جنوب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

– أصيب 3 أشخاص جراء انفجار لغم من مخلفات “الوحدات الكردية” قرب قرية قنطرة شمال غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

– اختطف مسلَّحون مجهولون طفلاً من أمام مدرسته في منطقة راجو الواقعة تحت سيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً شمال غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

إدلب وريفها:

ـ دخل رتل عسكري تركي، عبر معبر باب الهوى، على الحدود السورية _التركية، بريف إدلب الشمالي، باتجاه نقاط المراقبة التركية.

ـ قُتل وأصيب عدد من مسلحي خلية تابعة لداعش، واُعتقل عدد آخر، إثر مداهمة “هيئة تحرير الشام” مقراً للخلية في محيط مدينة إدلب.

– دارت اشتباكات بين مسلحي “هيئة تحرير الشام” من جهة ومسلحين مجهولين من جهة اخرى في محيط مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي.

– انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ فككت المجموعات المسلحة عبوة ناسفة، زرعها مسلحون مجهولون، في بلدة سرمدا بريف إدلب الشمالي، كما فككت المجموعات المسلحة عبوة ناسفة أخرى، زرعت بإحدى السيارات في قرية معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي.

حماة وريفها:

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” عدداً من تجار الفستق الحلبي مع 15 عاملاً في مدينة مورك بريف حماة الشمالي، وسرقت 5 شاحنات محملة بالفستق الحلبي.

المصدر: الاعلام الحربي