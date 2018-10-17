صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الدول الغربية تخشى استقبال عناصر “الخوذ البيضاء” على أراضيها بعد أن اطلعت على تفاصيل عملهم في سوريا.

وأشار لافروف في حديث لقناة “يورونيوز” إلى أن بعض الدول الغربية قررت قبل 3 أشهر “إنقاذ” عناصر “الخوذ البيضاء” جنوبي سوريا، وطلبت من الأردن استقبال نحو 400 منهم بشكل مؤقت.

وتابع لافروف أنه كان من المتوقع أن يقوم بإيوائهم “البريطانيون والكنديون والألمان والهولنديون. ومرت 3 أشهر، لكنهم ما زالوا موجودين هناك (في الأردن)”.

وقال لافروف: “حسب معلوماتنا، فإن الدول الغربية التي وعدت الأردن بإيواء هؤلاء الأشخاص في أوروبا وكندا، بدأت بالاطلاع على الملفات الشخصية لعناصر “الخوذ البيضاء” وشعرت بالرعب. وتدفع خلفياتهم الإجرامية للتفكير في أن الدول الأوروبية تخشى استقبالهم”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن تحضير المسلحين في سوريا، وبالتعاون مع “الخوذ البيضاء”، لهجوم باستخدام أسلحة كيميائية في محافظة إدلب، بهدف اتهام السلطات السورية، واستدراج ضربة عسكرية غربية على سوريا.

المصدر: وكالات