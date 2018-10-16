ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الثلاثاء أن على السعودية الكشف عن ملابسات إختفاء الصحافي جمال خاشقجي، ولا بد من “تحمل التبعات” في حال تم تأكيد وفاته.

وقال فى مؤتمر صحافى مشترك عقده مع نظيره الالماني هايكو ماس في باريس “إن الوقائع المتداولة خطيرة للغاية، لقد أبلغنا السلطات السعودية ذلك بحزم شديد، ونرغب الكشف بأقصى درجات الوضوح عن الوقائع التي حدثت”.

وأضاف “من الضروري تحديد حقيقة ما حصل، ويجب تحمل التبعات في حال تبين أن هذه الاعمال الخطيرة المفترضة قد حصلت بالفعل”، دون الافصاح عن تأثير هذه القضية على العلاقات مع السعودية، التي تعد أبرز مستوردي الاسلحة من فرنسا في المنطقة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية