طالب منظمة “مراسلون بلا حدود” في بيان صدر الثلاثاء السلطات المالطية بـ”تحقيق عام مستقل”، بعد سنة على اغتيال الصحافية دافني كاروانا غاليزيا التي قضت بانفجار سيارتها المفخخة.

وقد التقت منظمة “مراسلون بلا حدود” وأربع منظمات أخرى للدفاع عن حرية الصحافة، رئيس الوزراء جوزف موسكات في لا فاليتا و”عبروا له عن قلقهم حول عدم حصول تقدم مهم في التحقيق حول الاغتيال”، كما جاء في بيان مكتب مراسلون بلا حدود في بروكسل.

وأضاف البيان “من اغتال دافني كاروانا غاليزيا في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017 بوضع قنبلة تحت سيارتها بعد عام على ما حصل، لم يتح التحقيق بعد الرد على هذا السؤال، وإذا كان ثلاثة مشبوهين سجنوا في كانون الأول/ديسمبر 2017 ولم تبدأ محاكمتهم بعد، فإن أسماء الآمرين المحتملين بالاغتيال، ما زالت لغزا”.

وطالبت المنظمات الخمس غير الحكومية التي “نددت بالافلات من العقاب المحيط باغتيال صحافية التحقيقات، رئيس الحكومة ايضا باتخاذ إجراءات حازمة لضمان حرية الصحافة وسلامة الصحافيين في البلاد والاسراع في فتح تحقيق عام حول هذه الجريمة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية