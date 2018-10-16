أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في بروكسل أنه ينوي طلب “مقترحات ملموسة” من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإخراج المفاوضات حول بريكست من “الطريق المسدود”.

وقال توسك عشية إنعقاد قمة تجمع القادة الأوروبيين “نحن نحتاج الى وقائع جديدة من اجل تحقيق إنفراج، إضافة إلى حسن النوايا” مضيفا “غدا، سأطلب من رئيسة الوزراء تيريزا ماي تقديم مقترحات ملموسة للخروج من الطريق المسدود”.

وقدمت القمة، في البداية، على أنها “لحظة الحقيقة”، لكن المفاوضين من الجانبين أقروا الأحد أن محادثاتهم وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول مصير الحدود الإيرلندية.

وستتحدث تيريزا ماي مساء الأربعاء في بروكسل أمام قادة دول الاتحاد الأوروبي الآخرين قبل ان تغادرهم ليقرروا فيما بينهم الطريق الذي يجب إتباعه إزاء استمرار المفاوضات، ذلك قبل ستة أشهر من المهلة المحددة لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية