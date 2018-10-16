أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه بمجرد استعادة حقوق الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ستدفع روسيا مساهمتها في ميزانية المجلس.

وقال لافروف في حديث له الثلاثاء ردا على طلب للتعليق على تصريح الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند بشأن وضع موازنة العام القادم دون مساهمة روسيا “لا توجد لدى ياغلاند في ظروف عدم دفع مساهماتنا أي فرصة أخرى فيما يتعلق تشكيل الميزانية على أساس إيرادات نقدية”.

وأضاف لافروف “أكدنا مرة أخرى رسميا مؤخرا أنه بمجرد استعادة حقوقنا سندفع هذه المساهمة الواجبة إلى مجلس أوروبا بالكامل”.

المصدر: سبوتنيك