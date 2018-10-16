أكد رئيس المجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري، أن “إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن تشكل دليلا جديدا على انتصار الدولة السورية في معركتها ضد الإرهاب وضد الهجمة والمؤامرة الدولية التي تنفذ ضدها منذ أكثر من سبع سنوات”.

وقال خوري في تصريح لوكالة “سانا” إن “إعادة فتح المعبر سيكون لها أثر إيجابي كبير على اقتصادات كل من لبنان وسورية والأردن مشيرا إلى أننا سنشهد في المرحلة المقبلة ارتفاعا في وتيرة حركة التصدير والترانزيت وسيكون تصدير المنتجات الزراعية في المقام الأول وبذلك سيكون أكثر المستفيدين القطاع الزراعي في لبنان”.

المصدر: سانا