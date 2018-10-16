أعلن أبناء قبائل مديرية المعلاف بمحافظة الحديدة اليمنية الثلاثاء النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الاميركي الغاشم وحربه الاقتصادية.

وأدانت قبائل المغلاف جريمة العدوان “بحق النازحين في مديرية جبل راس والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء وحريه الاقتصادية”.

واستنكرت القبائل “بالصمت الدولي المعيب إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني والتي تتنافي مع كل القيم والمبادئ الإنسانية”.

وشددت القبائل على “ضرورة استمرار الصمود والثبات في وجه العدوان”، ودعت “أبناء ريمة واليمن بصورة عامة إلى تعزيز الاصطفاف لمواجهة العدوان والرد على جرائمه بحق الشعب اليمني”.

وأكدت القبائل “استعدادها في رفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد لمواجهة تحالف العدوان ومخططاته الإجرامية في السيطرة على الحديدة ومؤامراته على السواحل الغربية للبلاد”.

المصدر: موقع انصار الله