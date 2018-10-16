وزير الحرب الصهيوني يؤيد “توجيه ضربة قاسية” ضد حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2018 - 15:58
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وزير الحرب الصهيوني يؤيد “توجيه ضربة قاسية” ضد حماس
منذ 17 mins
16 October، 2018
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