تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاتصالات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة الجديدة، فاستقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، كتلة “ضمانة الجبل” برئاسة وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال طلال أرسلان، والنواب الكتلة الوزير سيزار ابي خليل والدكتور ماريو عون والدكتور فريد البستاني.

أرسلان اشار انه جرى “التداول في اجواء تحركنا على المستوى الانمائي والخدماتي وتنظيم عملها، للاهتمام بشؤون وشجون الجبل وتثبيت مبدأ الشراكة والعيش المشترك على كل المستويات الخدماتية والامنية والانمائية”.

وعن العقدة الدرزية، قال: “لقد قلت ما لدي في هذا المجال لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس المكلف الشيخ سعد الحريري، وعبرت عما يمكن ان نقوم به في هذا السياق، وشددت على حقنا ككتلة نيابية في الجبل في ان نتمثل وحقنا في التمثيل الدرزي في الحكومة العتيدة، ونحن مع التسهيل انما ليس على قاعدة الالغاء”.

الى ذلك، عرض الرئيس عون مع الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني – السوري الدكتور نصري خوري، الترتيبات المتعلقة بانسياب البضائع اللبنانية عبر معبر نصيب الذي اعيد فتحه. كما تطرق البحث الى عدد من المواضيع المتعلقة بالتطورات في المنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام