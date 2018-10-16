أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون عن “الارتياح لفتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن”، وتمنى أن “يستعيد معبر البوكمال على الحدود العراقية حركته الطبيعية بعد الاقفال القسري الذي نتج من التطورات العسكرية الأخيرة”.

وأكد الرئيس عون خلال استقباله الثلاثاء وزير الخارجية العراقية الدكتور ابراهيم الجعفري والوفد المرافق له بحضور سفير العراق علي العامري “رغبة لبنان في تعزيز العلاقات اللبنانية-العراقية وتطويرها في المجالات كافة”.

واعتبر الرئيس عون أن “التحديات التي تواجه الدول العربية راهنا تتطلب تعزيز التضامن في ما بينها لا سيما وأن ما شهده بعض الدول العربية من أحداث دامية ترك تداعيات على الوحدة العربية والعمل العربي المشترك”.

وهنأ الرئيس عون “العراق على تحرير أراضيه من المجموعات الإرهابية وعودة السلام والاستقرار إليه”، وأكد أن “لبنان حرر الجرود الحدودية ونجح الجيش والقوى الأمنية بملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة”.

وعرض رئيس الجمهورية لموقف لبنان من قضية النازحين السوريين، مشددا على أن “لبنان الذي قدم الرعاية الكاملة للنازحين، يعمل حاليا على تنظيم عودتهم الطوعية إلى المناطق الآمنة في سوريا”.

وتناول الحديث الأوضاع في المنطقة، حيث لفت الرئيس عون إلى “الممارسات الإسرائيلية التي تناقض القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701، إضافة إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني داخل الاراضي المحتلة وخارجها”، ورأى أن “الجهد العربي يجب أن يركز على ضرورة إحلال السلام العادل والدائم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام