أكدت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل ضابط كبير و5 عناصر شرطة بمعارك عنيفة مع مسلحي طالبان في ولاية سمنغان شمال البلاد الليلة الماضية. وأشار بيان للوزارة أن، “العقيد خواني طاهري توجه إلى زيركي في مديرية دره صوف لقيادة العمليات ضد الإرهابيين واستشهد ليلة امس مع 5 عناصر شجعان في الشرطة في اشتباكات مباشرة مع إرهابيي طالبان”. وأضاف البيان أن “المعارك أدت لإصابة 3 رجال أمن”.

وبحسب الداخلية الأفغانية، فإن القتيل برتبة عقيد وكان يشغل منصب معاون قائد شرطة الولاية. وأكدت الداخلية أن مسلحي طالبان تعرضوا لخسائر في الأرواح حيث سقط لهم 30 مسلحاً بين قتيل وجريح. ولم يصدر تعليق فوري من جانب الحركة حتى الآن. وتشهد منطقة دره صوف التي يوجد فيها العديد من مناجم الفحم الحجري اشتباكات متقطعة منذ عدة أيّام بين القوات الأمنية وعناصر المجموعات المسلحة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية