بدأت الكوريتان و”قيادة الأمم المتحدة” برئاسة الولايات المتحدة الثلاثاء محادثات لنزع الأسلحة من جزء من الحدود المحصنة وتقسم شبه الجزيرة في إشارة إلى الانفراج بين البلدين.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لوسائل الإعلام أن “اللقاء الأول بين الجنوب والشمال وقيادة الأمم المتحدة حول إخلاء المنطقة الأمنية المشتركة تعقد عند الساعة العاشرة (01.00 ت غ) من اليوم في بانمونجوم”.

والمنطقة الأمنية المشتركة لبانمونجوم حيث وقعت الهدنة في الحرب بين الكوريتين (1950-1953) هي المنطقة الوحيدة من الحدود البالغ طولها 250 كيلومترا بين البلدين التي تتواجد فيها قواتهما في مواقع متقابلة بشكل مباشر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية