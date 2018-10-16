قال المندوب الايراني الدائم لدى الامم المتحدة غلامعلي خوشرو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أصبحت مدمنة على فرض العقوبات وتتخذ منها أداة لسياساتها الخارجية.

وأشار الى سياسات العقوبات التي تنتهجها أمريكا وقال ” ينبغي أن تكون العقوبات اخر وسيلة للحل وفي حال كان هناك تهديد حقيقي للسلام او انتهاك صارخ للسلام وبوجود شواهد حقيقية”.

وأضاف خوشرو أن عتماد بعض الدول على أساليب التهديد والزور هي انتهاك لقوانين الأمم المتحدة مؤكدا أن هذه الممارسات التي تنتهجها بعض الدول في استخدام لغة الزور والتهديد من شأنها أن تهدد الأمم المتحدة وتضر بمشروعيتها.

المصدر: مهر