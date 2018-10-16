مليون دولار في حساب ضابط مطرود
أُحيل ضابط برتبة ملازم أول على المجلس التأديبي في قوى الأمن الداخلي الذي اتّخذ قراراً بطرده على خلفية علاقاته مع مطلوبين. وخلال التحقيق معه، رُفعت السرية المصرفية عن حساباته ليتبين أن فيها مبلغ مليون دولار أميركي. ولدى سؤاله عن مصدرها، ردّ بأنه عثر مع والدته على ذهب مدفون بالقرب من منزله، فعمد الى بيعه ثم اشترى سبائك ذهب بالمال الذي قبضه قبل أن يودعها في المصرف. وأصدر القضاء قراراً بالحجز على حسابه.
ملف رشى الضباط… تابع
استدعت النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قائد الدرك السابق العميد جوزيف الحلو والعقيد وائل ملاعب على خلفية ادعاء أحد الموقوفين بدفع رشى لعدد من ضباط قوى الأمن الداخلي. ولم يُعرف إذا كان هذان الضابطان قد جرى استدعاؤهما كمشتبه فيهما أو كشاهدين، علماً بأن ملاعب هو الضابط الذي اندلعت بسببه أزمة بين النائب السابق وليد جنبلاط والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بعدما منع جنبلاط المدير العام من توقيف الضابط المحسوب عليه رغم وجود شبهات في تورطه في قضايا فساد.
”العزم” يخفض تقديماته
بعد انتهاء الانتخابات النيابية وشهر رمضان، قلّص تيار العزم في طرابلس “المساعدات النقدية” التي ارتفع منسوب توزيعها “على العائلات المحتاجة” خلال فترة الانتخابات. وتقول مصادر “العزم” إنّ “المساعدات للأشخاص المحتاجين أو الذين اعتاد تيار العزم مساعدتهم منذ فترة طويلة، مُستمرة”. وتنفي المصادر ما يُحكى عن إقفال مكاتب خدمات أو تسريح موظفين، مشرة إلى أن “الذين أُنهي التعامل معهم هم بعض المفاتيح الانتخابية والشعبية”.
استقالات قريبة في “القومي”؟
يلوّح عدد من أعضاء المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي بالاستقالة من المجلس قبل نهاية الأسبوع الحالي، للدفع باتجاه إفقاد المجلس الأعلى النصاب القانوني، والذهاب تالياً نحو انتخابات حزبية جديدة. الملوّحون بالاستقالة هم ستة من الأعضاء الأصيلين (ثلاثة منهم يُقاطعون جلسات المجلس الأعلى منذ فترة)، وعضوان رديفان. قد يلجأ رئيس المجلس الأعلى أسعد حردان، في هذا الحالة، إلى عدم تلاوة الاستقالات حتى لا يُفقد مجلسه النصاب، ولكنّ مصادر قومية تعتبر أنّ “هذا الخيار لن يكون سهلاً، كون عدد الاستقالات كبير والأسماء وازنة”.
الجمهورية
سقوط
بدأت تظهر تبعات سقوط تحالف حزب وتيار في القرى والبلدات اللبنانية وظهرت مفاعيلها في فرط عقد بعض البلديات.
تأليف
تقصّد أحد سفراء الدول الكبرى في حديثه عن تأليف الحكومة بالإيحاء أنها باتت قريبة.
ضرورة
شدّد دبلوماسي بارز على ضرورة أن يقوم لبنان بإصلاحات جدية سريعاً، وقال: لا تستطيعون الإستمرار بهذا الشكل.
النهار
يقول خبير عقاري ان ارتفاع اسعار الفوائد على القروض لا يوازي انخفاض أسعار الشقق الذي حصل في العامين الاخيرين اذ بلغت معدل 30 في المئة.
نجح المدير العام للأمن العام مجدداً في تأمين افادة اللبنانيين من فتح معبر نصيب من دون ضجيج اعلامي سبق الخطوة.
يتم العمل في بلدة جب جنين على انشاء مستشفى حكومي فيما يبعد المستشفى الحكومي الآخر عشر دقائق فقط.
لوحظ غياب دور المجلس العام الماروني والرابطة المارونية في الخلاف المستجد بين “التيار” و”القوات” خصوصاً في غياب البطريرك الراعي
البناء
كواليس
قالت مصادر تركية إنّ مفاوضات عالية المستوى تدور بين واشنطن وأنقرة والرياض لصيغة متفق عليها لإنهاء التحقيقات في قضية اختفاء جمال الخاشقجي التي باتت نتائجها مؤكدة لجهة مقتل الخاشقجي في القنصلية على أيدي عناصر من الأمن السعودي، وقالت المصادر إنّ المخارج تتراوح بين تحميل المسؤولية لضابط أمني كبير أو دبلوماسي عالي الرتبة والخلاف يدور على الجهة التي يجب أن تتسلم المتورّطين بالعملية لتبرئة الملك وولي العهد من المسؤولية
اللواء
حرص مرجع كبير، أن يعتصم بالحذر، قبل سفره وخلاله، في ما خصَّ الملف الحكومي!
طرح قيادي شمالي في تيّار فاعل، نفسه ممثلاً لمنطقته في الحكومة العتيدة.
صمَّت آذان مسؤول دولي رفيع، عند إثارة مسألة النزوح السوري، واستقر الموقف على اعتبار التأليف أولوية مطلقة.
المصدر: صحف