أعلن مكتب رئيس الوزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو أن أستراليا تدرس إمكانية الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو الاثنين عقب اتصاله هاتفيا مع نظيره الأسترالي، سكوت موريسون، أن الأخير قال لنتنياهو إنه يفكر في الاعتراف الرسمي بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل السفارة الأسترالية إليها.

وأضاف البيان المنشور على حساب نتنياهو في “تويتر” أن نتنياهو شكر موريسون على ذلك.

وإذا قررت السلطات الأسترالية الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها، ستصبح الدولة الثالثة، بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا، التي تقوم بهذه الخطوة.

وكانت باراغواي أعلنت، في أبريل الماضي، عن نقل سفارتها لدى كيان العدو من تل أبيب إلى القدس المحتلة، غير أنها تراجعت في أيلول/سبتمبر وأعادت السفارة من القدس إلى تل أبيب.

المصدر: وكالات