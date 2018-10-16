ألغت السفارة السعودية في واشنطن الفعاليات الاحتفالية المزمع تنظيمها في مقر السفارة بمناسبة اليوم الوطني لتوحيد المملكة، بالتوازي مع استمرار أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت صحيفة “ذي هيل” الأمريكية نقلا عن موظف في السفارة السعودية بواشنطن، أن الفعاليات الاحتفالية باليوم الوطني السعودي الذي تحتفل به المملكة في الـ23 سبتمبر من كل عام، كانت مخططة يوم الـ 18 أكتوبر الجاري، وامتنع الموظف عن توضيح أسباب إلغائها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب مناقشته قضية خاشقجي مع العاهل السعودي الملك سلمان خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم الاثنين أن “قتلة مارقين” يمكن أن يقفوا وراء اختفاء خاشقجي، مضيفا أن الملك سلمان نفى أي معرفة له بما حدث لخاشقجي.

ودعا ترامب إلى إجراء تحقيق سريع ومفتوح في اختفاء الصحفي السعودي.

وأرسل الرئيس الأمريكي وزير خارجيته، مايك بومبيو، إلى السعودية اليوم لبحث قضية خاشقجي والذي سيغادر بعد ذلك إلى تركيا في المهمة نفسها.

في سياق متصل، دخل محققون سعوديون وأتراك من فريق التحقيق المشترك بين البلدين مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول حيث اختفى خاشقجي إثر دخول المبنى مطلع الشهر الحالي.

المصدر: وكالات