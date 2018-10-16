أشارت إحصائيات لوزارة النقل الأردنية إلى أن أعداد المغادرين عبر معبر جابر نصيب الحدودي الذي تم افتتاحه اليوم الاثنين بلغ 162 مواطنا أردنيا و37 مواطنا سوريا وأجنبيا واحدا.

وبلغ عدد القادمين من سوريا 32 مواطنا أردنيا و16 مواطنا سوريا في حين بلغ عدد السيارات المغادرة من الأردن إلى سوريا 70 سيارة مقابل 10 سيارات قادمة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

يشار إلى أن اللجان الفنية الأردنية السورية حددت عمل الحدود بكلا البلدين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء.

إلى ذلك، أفادت الداخلية الأردنية بأن محافظ المفرق ياسر العدوان وعددا من مدراء الأجهزة الأمنية تفقدوا سير العمل في مركز حدود جابر في أعقاب افتتاحه رسميا الاثنين.

وأفادت الوزارة بأن اليوم الأول من الافتتاح اقتصر على حركة بسيطة لبعض المواطنين والمستثمرين في حين لم يطرأ جديد على حركة الشحن نظرا لعدم إعادة تشغيل مكاتب التخليص في حدود جابر حيث يعمل أصحاب تلك المكاتب على إعادة ترخيصها من جديد.

وفتح الأردن وسوريا يوم الاثنين، معبر “نصيب – جابر” الحدودي بين البلدين الذي يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين عمّان ودمشق وعبرهما إلى بلدان المنطقة.

وأغلق المعبر عام 2015، عندما سيطر عليه المسلحون، الأمر الذي أدى إلى قطع طريق عبور رئيسي لمئات الشاحنات يوميا، كانت تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج.

المصدر: وكالات