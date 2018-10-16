قالت الحكومة النيجيرية الإثنين إن امرأة تعمل في مجال الإغاثة وخطفتها جماعة بوكو حرام، قتلت على يد هذه الجماعة الارهابية في شمال شرق نيجيريا.

ووصف وزير الإعلام لاي محمد، الذي لم يكشف هوية الضحية، عملية القتل بأنها “شنيعة ولا إنسانية”، داعيا إلى إطلاق سراح امرأتين ما زالتا محتجزتين لدى بوكو حرام.

وكانت ثلاث عاملات في مجال الإغاثة خطفن في الأول من آذار/مارس، في هجوم شنته جماعة بوكو حرام في مدينة ران بجنوب شرق نيجيريا وأدى أيضا إلى مقتل ثلاثة من عمال الإغاثة وثمانية جنود نيجيريين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية