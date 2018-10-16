جرى مساء اليوم توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في مخيم المية ومية بين حركتي “فتح” و”أنصار الله” برعاية حركة حماس . وينص الاتفاق على الآتي:”بفضل الجهود الخيرة من الأخوة في القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية وأنصار الله والقوى الوطنية والاسلامية اللبنانية الشقيقة والجهات الأمنية اللبنانية الصديقة، وانطلاقا من الحرص الوطني والشرعي على حرمة الدم الفلسطيني تم الاتفاق بين الأخوة في حركة فتح من جهة والأخوة في حركة أنصار الله من جهة أخرى على الوقف الفوري والنهائي لإطلاق النار في مخيم المية ومية اثر الأحداث المؤسفة، والتعهد بمحاسبة كل مخل بعد هذا الاتفاق. كما تم الاتفاق على سحب المسلحين من الشوارع “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام