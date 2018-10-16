أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور تركيا بعد زيارته للسعودية التي من المقرر أن يبحث خلالها قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وقال المتحدث “من المهم للغاية أن تكون السلطات التركية، وبدعم كامل وشفاف من الحكومة السعودية، قادرة على إجراء تحقيق دقيق ونشر نتائج هذا التحقيق بعد إتمامه”.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في وقت سابق اليوم أن الوزير مايك بومبيو سيسافر إلى السعودية اليوم الاثنين، بعد اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعاهل السعودي الملك سلمان بشأن اختفاء خاشقجي.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن “قتلة مارقين” يقفون وراء اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

المصدر: وكالة رويترز