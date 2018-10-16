حذرت الأمم المتحدة من أن 3 ملايين أفغاني بحاجة “عاجلة” لمواد غذائية، ويمكن أن يواجهوا المجاعة في حال عدم حصولهم على مساعدة، فيما تبذل السلطات جهودا للتصدي لأسوأ جفاف في تاريخها.

وأعلن منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في أفغانستان، توبي لانزر، أن المنظمة الدولية تبذل جهودا كبيرة للوصول إلى 2.5 مليون شخص من بين الثلاثة ملايين، هم بأمس الحاجة للمواد الغذائية قبل منتصف ديسمبر المقبل.

وقال لانزر “هؤلاء الأشخاص يعيشون على أقل من وجبة يوميا هي على الأرجح خبز وشاي”…”ثلاثة ملايين شخص يعتبرون أكثر المتضررين، وهم مصنفون على مؤشر انعدام الأمن الغذائي المستخدم على نطاق واسع، في المرحلة الرابعة وهو مستوى (الطوارئ) الذي يسبق مستوى المجاعة”.

وأضاف “هذا الرقم هو من بين الأعلى في العالم ويتطلب إجراءات عاجلة”. وتابع المسؤول الأممي “لم نصل إليهم هناك خطر من انتقال هؤلاء الأشخاص إلى المستوى الخامس”.

ووزعت منظمات الإغاثة سلعا أساسية بينها دقيق القمح المقوى بالمعادن والزيت النباتي والعدس على 600 ألف شخص العام الماضي، بحسب لانزر.

وجاءت موجة الجفاف التي تضرب أكثر من نصف أفغانستان، بعد شتاء لم يسجل تساقط كميات كافية من الأمطار والثلوج، إذ يقيم العديد من النازحين في خيم عشوائية في مخيمات على أطراف مدن ومنها مدينة هرات الواقعة غربا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية