دعا رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ الإثنين إلى حماية التبادل التجاري الحر وسط تصاعد توترات سياسية ونزاع تجاري مع الولايات المتحدة.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في لاهاي “نريد أن نؤكد بشكل مشترك التزامنا التبادل التجاري الحر والتعددية”.

وأضاف “نحن الآن في عالم الظروف الاقتصادية والسياسية فيه معقدة. وفيه الكثير من الأمور المجهولة، نحن بحاجة لأن نتكاتف، وأن نحمي سويا التعددية والتبادل الحر”. ودعا لي الصين وهولندا إلى تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.

وتأتي تعليقاته غداة تصريحات لمسؤول صيني كبير قال إن الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب قد يلتقيان خلال قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل، لكنه انتقد ما وصفه بمؤشرات “مربكة” من واشنطن.

وتبادل عملاقا الاقتصاد العالمي فرض رسوم جمركية على سلع، مثيرين مخاوف من صدمة تطاول النظام العالمي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية