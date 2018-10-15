غادر نحو 200 لاجئ يسعون للالتحاق بعائلاتهم في ألمانيا، الإثنين، اليونان، بحسب ما أكدت وزارة الهجرة ضمن برنامج لجمع شمل العائلات متوقف منذ العام الماضي.

وغادر 177 لاجئا غالبيتهم من سوريا وأفغانستان والعراق في طائرة مستأجرة إلى ميونيخ، بحسب بيان للوزارة.

وأضافت الوزارة أن “مغادرة 177 لاجئا تأتي في إطار ترتيبات إدارية بين اليونان وألمانيا لإستكمال برنامج جمع العائلات والذي سبق أن وافقت عليه ألمانيا”. وأكدت أن “مزيدا من هذه الرحلات ستنظم لاحقا”.

ويتوقع أن يلتحق نحو 2000 لاجئ في اليونان بعائلاتهم في ألمانيا، بحسب ما أعلن مصدر في الوزارة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية