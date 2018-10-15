قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين إنها ما زالت تعتقد بامكان “إنجاز” اتفاق حول بريكست رغم أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تواجه طريقا مسدودا جراء مسألة الحدود الإيرلندية.

وقالت للنواب في مجلس العموم “لا يمكننا أن ندع هذا الخلاف يبعد احتمالات اتفاق جيد ويتركنا مع نتيجة عدم التوصل لاتفاق التي لا يريدها أحد”.

وأضافت “ما زلت أعتقد أن التوصل إلى اتفاق تفاوضي هو أفضل نتيجة للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وما زلت أعتقد أن مثل هذا الاتفاق قابل للانجاز”.

وتاتي تصريحاتها غداة زيارة وزير شؤون بريكست البريطاني دومينيك راب الى بروكسل حيث فشل في تحقيق اختراق قبل قمة حاسمة لقادة الاتحاد الأوروبي يومي الأربعاء والخميس.

وأكدت ماي ان الجانبين احرزا “تقدما حقيقيا” بشأن شروط خروج بريطانيا من التكتل وخطة حول العلاقات التجارية المستقبلية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية