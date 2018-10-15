شدد العديد من وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الاثنين بعيد وصولهم الى اجتماع في لوكسمبورغ، على أن التوصل الى اتفاق مع لندن حول بريكست لا يزال ممكنا، إلا أن التكتل يستعد في الوقت نفسه لمواجهة الأسوأ أي الطلاق بين الاتحاد الاوروبي ولندن من دون إتفاق.

ولم تتوصل مباحثات مكثفة الاحد في بروكسل الى دفع المفاوضات بين بروكسل ولندن التي لازالت تتعثر خصوصا بسبب قضية الحدود الايرلندية بعد بريكست، ذلك قبل قمة أوروبية تفتتح الاربعاء ببروكسل.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الاثنين في لوكسمبورغ “بالتأكيد انها فترة صعبة، هناك مسألة أو اثنتان معلقتان لكنني أعتقد أنه بامكاننا التوصل” الى حل مؤكدا تحقيق “تقدم مهم”.

وعقد الحزب الوحدوي الديمقراطي الايرلندي الشمالي الصغير عمليات التحكيم التي يتعين على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي القيام بها للتوصل الى اتفاق.

وقال المتحدث باسم الحزب حول بريكست سامي ويلسون لصحيفة بلفاست نيوزلتر أثناء تصويت في البرلمان البريطاني “لا أرى اي اتفاق ستحصل عليه الاغلبية”، مضيفا “بالتالي من المرجح أنه سيكون حتميا الوصول الى سيناريو عدم وجود اتفاق”.

من جهته، ندد بوريس جونسون رئيس كتلة المحافظين المناصرين لبريكست بمقترحات الاتحاد الاوروبي باعتبارها “خيار بين كسر المملكة المتحدة أو استعبادها”، ودعا الى “رفضها الآن”.

وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس “نحن مستعدون لكل الاحتمالات، ومع أن الوقت يضغط الآن لكننا نعتقد أنه لازال من الممكن التوصل الى اتفاق بين المفوضية والمملكة المتحدة وسنبذل كل ما في وسعنا للتوصل الى ذلك في الايام القريبة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية