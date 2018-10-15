بوتين يستقبل نظيره المصري غداً في مدينة سوتشي الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2018 - 17:23
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دفعة جديدة من النازحين السوريين تعود الى سوريا اليوم بإشراف الأمن العام اللبناني
رئيس مجلس النواب نبيه بري: اذا اتفق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على الحكومة فالأمر في منتهى السهولة
قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة برفقة 3 جرافات
إستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في محيط مستوطنة اريئيل
إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن بعد إغلاق لنحو 3 سنوات
المدير العام للأمن العام يبلغ رئيس تجمع المزارعين ببدء العمل على تصدير المنتجات اللبنانية عبر المصنع الى معبر نصيب
الرئيس ميشال عون: إفتتاح معبر نصيب سيعود بالفائدة أيضا على لبنان ويعيد وصله برا بعمقه العربي
الرئيس عون: على جميع المسؤولين إستغلال كافة الفرص المتاحة لدعم الإقتصاد الوطني
السلطات السورية تعيد فتح معبر القنيطرة مع الجولان المحتل وترفع العلم السوري فوقه
الرئيس السوري بعد استقباله الجعفري: الانتصارات التي تحققت على الإرهاب في سوريا والعراق هي انتصارات مشتركة
الرئيس الأسد: أهمية النهوض بالعلاقات التاريخية السورية العراقية وتعزيزها خصوصا على المستوى الشعبي
الرئيس الأسد: التنسيق دائم على مختلف المستويات مع العراق وهناك فهم مشترك لكل ما يحصل
وزير الخارجية العراقي من دمشق: سوريا تخطت الكثير من الازمات وصمدت وسيكون حليفها الانتصار
إبراهيم الجعفري: سوريا لا ينبغي ان تهمش ولا يستطيع احد ان يهمشها وهي اثبتت قوتها وبيتها هو البيت العربي
الجعفري: فتح المعابر بين سوريا والعراق وشيك وإن تأخر بعض الوقت بسبب الظروف الاستثنائية
وزير الخارجية السوري وليد المعلم: نرحب بأي مبادرة عربية او دولية لعودة سوريا الى لعب دورها العربي والإقليمي
المعلم: ننظر لمصلحة الشعبين السوري والعراقي لفتح معبر البوكمال في أقرب وقت
المعلم: الولايات المتحدة تحارب كل شيء في سوريا الا "داعش" وهي تستثمر في الإرهاب
الخارجية السورية تطالب بإجراء تحقيق دولي في الجريمة التي ارتكبها "التحالف الدولي" في هجين بدير الزور
منظمة العفو الدولية تتهم التحالف الدولي برفض الإقرار بمسؤوليته عن قتل مدنيين في الرقة العام الماضي
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تسعى الى زعزعة استقرار سوريا ودعم الإرهابيين فيها ووجودها هناك غير شرعي
حزب العمال البريطاني: لو كنا في السلطة لأوقفنا بيع السلاح الى السعودية بعد اختفاء خاشقجي
المكتب السياسي لأنصار الله: ندعو الأحزاب والمكونات الى العمل على تشكيل جبهة وطنية متماسكة لمواجهة وطرد المحتل
المكتب السياسي لأنصار الله: التحرك اليوم في المحافظات المحتلة ضد الاحتلال لا ينفصل عن الإرث التاريخي للأحرار
الملك السعودي ينفي في اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي أي علم له بما حدث مع الصحافي السعودي جمال خاشقجي
الرئيس الاميركي سيوفد وزير خارجيته مايك بومبيو الى السعودية للقاء الملك سلمان والبحث في قضية اختفاء خاشقجي
مصدر دبلوماسي تركي: السلطات التركية ستفتش القنصلية السعودية اليوم للتحقيق في اختفاء خاشقجي
مراسل المنار: الأمن التركي يتخذ إجراءات مشددة حول السفارة الإيرانية أنقرة بعد معلومات عن "احتمال تعرضها لعملية ارهابية"
محاكم النظام في البحرين تؤجل محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الى الرابع من الشهر المقبل
علماء البحرين يدعون للمشاركة الجماهيرية الواسعة في تشييع العلامة الشيخ عبد الحسين الستري في جزيرة سترة
وزير الخارجية البريطاني: التوصل الى اتفاق حول بريكست أمر أساسي للحفاظ على الأمن في أوروبا
إتفاق بين الكوريتين على الإسراع ببدء أعمال لربط شبكتي سكك الحديد والطرق بينهما
بوتين يستقبل نظيره المصري غداً في مدينة سوتشي الروسية
منذ 48 mins
15 October، 2018
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