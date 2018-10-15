عادَ عبور الشاحناتِ والسياراتِ بين سوريا والاردن الى حركتهِ الاعتيادية مع اعادةِ فتحِ معبرِ نصيب على الجانبِ السوري ومعبرِ جابر على الجانبِ الاردني وذلكَ بعدَ نحوِ ثلاثِ سنواتٍ من الاغلاقِ على يدِ الجماعاتِ الارهابية .

وعلى الفور اجتازَت اعدادٌ من شاحناتِ النقلِ الخارجي والسياراتِ والحافلاتِ الطريقَ بين البلدينِ وسطَ اجراءاتٍ امنية واداريةٍ نَصت عليها بنودُ الاتفاقِ الذي وضعتهُ اللجنةُ المشتركة للجانبين.

هذا وأبلغَ المديرُ العامُّ للأمنِ العام اللواء عباس ابراهيم رئيسَ تجمعِ مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي فتحَ بابِ التصديرِ إلى الدولِ العربيةِ أمامَ المزارعينَ اللبنانينَ عبرَ معبرِ نصيب.

ونقل الترشيشي عن اللواء ابراهيم أنَّ الجانبَ السوري أكّدَ لهُ أنَّ الطريقَ مفتوحةٌ أمامَ المنتجاتِ اللبنانيةِ وأنَّ الوضعَ عادَ إلى ما كانَ عليهِ قبلَ أزمةِ الحدودِ عامَ 2015.

و أكدَ وزيرُ الصناعة في حكومةِ تصريفِ الاعمال حسين الحاج حسن الجهوزيةَ للمباشَرَةِ بنقلِ الصادراتِ اللبنانيةِ الزراعيةِ والصناعيةِ، الى البلدانِ العربيةِ عبرَ نصيب وبالعكس.



المصدر: قناة المنار