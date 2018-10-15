توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تشتد اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد خاصة على المرتفعات الشمالية والداخلية. وجاء في النشرة الاتي:

–الحالة العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الأثنين حيث يتقلب تدريجيا.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة محلية أحيانا.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تشتد اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد خاصة على المرتفعات الشمالية والداخلية.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 23 درجة، في الارز من 11 الى 18 درجة، في الداخل من 13 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي:762 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية