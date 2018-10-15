وزير الخارجية العراقي من دمشق : سورية تخطت الكثير من الازمات وصمدت وسيكون حليفها الانتصار – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 15 2018 - 12:03
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
دفعة جديدة من النازحين السوريين تعود الى سوريا اليوم بإشراف الأمن العام اللبناني
رئيس مجلس النواب نبيه بري: اذا اتفق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على الحكومة فالأمر في منتهى السهولة
هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة تعلن عن انطلاق مسير بحري جديد اليوم لكسر الحصار
هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار: المسير سيكون باتجاه الحدود الشمالية لقطاع غزة وبمشاركة عشرات القوارب
جيش الاحتلال ينشر آلياته العسكرية وجرافاته في محيط تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة
إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن بعد إغلاق لنحو 3 سنوات
وزير الخارجية العراقي من دمشق: سوريا تخطت الكثير من الازمات وصمدت وسيكون حليفها الانتصار
ابراهيم الجعفري: سوريا لا ينبغي ان تهمش ولا يستطيع احد ان يهمشها وهي اثبتت قوتها وبيتها هو البيت العربي
الجعفري: فتح المعابر بين سوريا والعراق وشيك وإن تأخر بعض الوقت بسبب الظروف الاستثنائية
وزير الخارجية السوري وليد المعلم: نرحب بأي مبادرة عربية او دولية لعودة سوريا الى لعب دورها العربي والإقليمي
المعلم: ننظر لمصلحة الشعبين السوري والعراقي لفتح معبر البوكمال في أقرب وقت
المعلم: الولايات المتحدة تحارب كل شيء في سوريا الا "داعش" وهي تستثمر في الإرهاب
الخارجية السورية تطالب بإجراء تحقيق دولي في الجريمة التي ارتكبها "التحالف الدولي" في هجين بدير الزور
حزب العمال البريطاني: لو كنا في السلطة لأوقفنا بيع السلاح الى السعودية بعد اختفاء خاشقجي
المكتب السياسي لأنصار الله: ندعو الأحزاب والمكونات الى العمل على تشكيل جبهة وطنية متماسكة لمواجهة وطرد المحتل
المكتب السياسي لأنصار الله: التحرك اليوم في المحافظات المحتلة ضد الاحتلال لا ينفصل عن الإرث التاريخي للأحرار
الأمم المتحدة تدين هجوم قوى العدوان على حافلات للركاب في الحديدة اليمنية والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات
محاكم النظام في البحرين تؤجل محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الى الرابع من الشهر المقبل
علماء البحرين يدعون للمشاركة الجماهيرية الواسعة في تشييع العلامة الشيخ عبد الحسين الستري
وزير الخارجية البريطاني: التوصل الى اتفاق حول بريكست أمر أساسي للحفاظ على الأمن في أوروبا
وزير الخارجية العراقي من دمشق : سورية تخطت الكثير من الازمات وصمدت وسيكون حليفها الانتصار
منذ 28 mins
15 October، 2018
عاجل
التعليقات
ذات صلة
المعلم: الولايات المتحدة تحارب كل شيء في المنطقة الا “داعش”
الطقس في لبنان يتحول الى ماطر مع إنخفاض في الحرارة وبرق ورعد
الذهب قرب ذروة 12 أسبوعا وسط تراجع الأسواق
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..