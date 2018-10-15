أعلن مسؤولون في منظمات إنسانية أنّ عدد الكوارث الطبيعية في العالم ارتفع إلى نحو 400 أزمة أو خطر جسيم على صلة بالمناخ عام 2017، فيما كانت تقع نحو 100 أزمة في العام فقط خلال سبعينيات القرن الماضي. تدلّ الأرقام على ازدياد الكوارث الطبيعية أربع مرات منذ السبعينيات بسبب الاحترار المناخي، ومن المحتمل أن ينجم عن هذه الكوارث مخاطر المجاعة والنزوح الجماعي، في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الارتفاع في معدلات الحرارة.

وأشار المكلف بـ”شؤون مخاطر الكوارث المتصلة بالمناخ في برنامج الأغذية العالمي” غيرنوت لاغاندا، إلى أنّه في حال شهد معدل درجات الحرارة في العالم ارتفاعاً بواقع درجتين مئويتين فقط، سيعاني 189 مليون شخص إضافي من انعدام الأمن الغذائي، بحسب ما نقلت وكالة “قنا”، تابع أنّ الارتفاع في معدل درجات الحرارة أربع درجات مئوية، سيزيد عدد هؤلاء الأشخاص إلى أكثر من مليار شخص، فالأزمات المناخية تتسبب في نزوح 22.5 مليون شخص سنوياً.

المصدر: العربي الجديد