افادت”الوكالة الوطنية للاعلام” انه غادر عند العاشرة من صباح اليوم 44 سوريا مدينة النبطية عبر 3 باصات، انطلقت من مركز كامل جابر الاجتماعي وسط تواجد كثيف للجيش في محيطه، بعدما كان العائدون وهم يقيمون في منطقتي النبطية وصيدا، قد بدأوا التوافد الى المركز السادسة صباحا وهم ينقلون أمتعتهم وأغراضهم الخاصة، وفق لوائج اسمية أعدها الامن العام مسبقا.

وكان في استقبالهم، رئيس رابطة العمال السوريين في لبنان مصطفى منصور، ورئيس الرابطة في الجنوب محمد كراف، ونائبه سليمان النعيمي واعضاء الرابطة، رئيس مركز الامن العام في شبعا النقيب عباس الحرشي، رئيس شعبة المعلومات في الامن العام في النبطية النقيب علي نجم، مندوبون عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة، واخرون عن لجنة الانقاذ الدولية، وممثلون عن قسم الحماية في جمعية “شيلد”، حيث تولى مندوبو المفوضية والجمعيتين الاستفسار من العائدين عما اذا كانت عودتهم طوعية، ووجهوا لهم أسئلة تتعلق بعدد افراد عائلاتهم، واوضاعهم في بلداتهم العائدين اليها في سوريا، حيث أكد العائدون “انهم يعودون بملء ارادتهم لتسجيل اولادهم في المدارس السورية بعدما استقرت الاوضاع في سوريا”.

وتولى مندوبون من مصلحة الصحة في النبطية التابعة لوزارة الصحة تلقيح الاطفال المغادرين في الدفعة وعددهم 23 طفلا، فيما رافق الحافلات دورية من الامن العام واخرى من الجيش اللبناني الى حدود المصنع السوري عن طريق مرجعيون وحاصبيا.

منصور

واعلن رئيس رابطة العمال السوريين في لبنان مصطفى منصور تواصل رابطة العمال العرب السوريين في لبنان بالتعاون مع الأمن العام اللبناني وبإشراف السفارة السورية تأمين العودة الطوعية والآمنة للمئات من النازحين السوريين إلى أرض الوطن”.

اضاف:” وقد انطلقت اليوم قافلة تضم المئات من النازحين من عدد من المحافظات والمناطق اللبنانية، بعد أن أنجز الأمن العام اللبناني التسويات المطلوبة لهم .هذا ويواصل كوادر الرابطة لقاءاتهم مع النازحين في أكثر المناطق اللبنانية لتسهيل أمر عودتهم إلى بلادهم في اسرع وقت ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية