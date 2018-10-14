أكّد رئيس مجلس الجنوب عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل قبلان قبلان، ان “تحرير الجنوب والجرود لا يستكمل الا بتنمية البقاع وبعلبك الهرمل، وهذا الامر محل عناية ومسؤولية كبيرة على عاتق امل وحزب الله والقوى الحية في المنطقة ” مطالباً “بانشاء مجلس إنماء البقاع وعكار سريعا ، ونحن دعاة وطنية انمائية تشمل كل مناطق لبنان”.

وشدّد قبلان خلال غداء تكريمي أقامته عشيرة آل عواد في الهرمل، على شرفه على ضفاف العاصي، على “ان مسؤوليتنا تقع على إنشاء خلية تحت عنوان بعلبك الهرمل ووضع حدود لكل تسويف، داعيا الى أخذ المبادرة وإطلاق المشاريع التي هي حق الناس الذين دافعوا عن الوطن.”