أحيا حزب الله ذكرى مرور أسبوع على وفاة الحاجة آمنة سلامة “أم عماد مغنية”، باحتفال تأبيني أقامه في النادي الحسيني لبلدة كفررمان، حضره رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الشيخ احمد الزين، مسؤول المنطقة الثانية في حزب الله علي ضعون، إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، قيادات حزبية، شخصيات وفاعليات وعدد من العلماء وعوائل الشهداء، وحشود من أبناء البلدة والجوار.

بعد آيات من القرآن الكريم، وكلمة تعريف، ألقى النائب رعد كلمة تحدث فيها عن الراحلة “أم المقاومة، أم المجاهدين الأبطال، الأم التي كانت تدرك ان الحسنة لا تأتيها وهي جالسة، كانت تنقب عنها، تبحث عنها، في وجه يتيم وفي وجه مسكين، في أسرة فقيرة، في عمل اسلامي نسائي يحتاج إلى حسن تدبير، كانت المبادرة، وكانت ذات رؤية، وكانت المخلصة والصادقة، فألف رحمة على روحها الطاهرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام