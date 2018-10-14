يعتبر الحمّص من البقوليات الشهيرة جداً، لكن هل نظرت يوماً إلى الفوائد التي يحققها؟

وأشارت الأبحاث إلى أن الحمّص يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي وعلى كالسيوم ومغنسيوم وعلى قدر جيد من المعادن النادرة المضادة للأكسدة، كما يحتوي على البروتينات، والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمواد المعدنية.

إضافة إلى الزنك والفوسفور والحديد والنحاس فهو مقوٍّ لجهاز المناعة ومنشط للذاكرة ومقوٍّ للعظام والأسنان.

وتقول الأبحاث “هناك 5 فوائد دوائية للحمّص، إذا عرفتها فإنك سوف تضيفه إلى جميع وجباتك بشكل يومي، موضحة دوره في تعزيز مستوى الحديد في الجسم حيث يحتوي على فيتامين “C” الذي يساعد الجسم في امتصاص الحديد، لذا ففي حالة الإصابة بمرض الأنيميا، يمكن اللجوء إلى أنظمة غذائية تعتمد على الحمّص لمقاومة المرض.

كما تطرقت الأبحاث إلى دوره في التقليل من مستوى السكر بالدم لاحتوائه على الكربوهيدرات المركبة، فيمد الجسم بالطاقة دون أن يحدث أي ارتفاع في مستوى السكر بالدم، إضافة إلى غناه بـ”الفولات” مما يعني الوقاية من بعض انواع السرطان ومنها سرطان القولون والمستقيم.

هذا وأثبتت الدراسات أن تناول الحمص بشكل منتظم يخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يجعله غذاء مثالياً للوقاية من أمراض القلب والشرايين، كما أن غناه بالألياف يعطي إحساساً بالشبع والامتلاء مدة طويلة، مما يشكّل فرصة لتخفيض الوزن.

المصدر: وكالة تسنيم