اعلن المدير الاقليمي للشرق الاوسط بوزارة الصحة الفرنسية كيوم هوارد استعداد بلاده للتعاون مع الشركات الايرانية في مجال الاجهزة الطبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين المدير الاقليمي للشرق الاوسط بوزارة الصحة الفرنسية مع مدير عام شؤون الاجهزة الطبية في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني.

واشار هوارد خلال اللقاء، الى الزيارات العديدة التي قام بها الى ايران وقال، اننا نامل بان نتمكن عبر هذه اللقاءات من الوصول الى مجالات اوسع للتعاون في قطاع الصحة لان هذه اللقاءات الودية مؤشر لحيوية العلاقات بين ايران وفرنسا.

واضاف، اننا نعتزم حتى نهاية العام تحديد فريق للتعاون في مجال الصحة.

من جانبه قدم مستشار وزير الصحة الايراني المدير العام للاجهزة الطبية بالوزارة شرحا عن انشطة هذه الدائرة والتعاون مع الشركات المنتجة والمستوردة والمصدرة للاجهزة الطبية.

المصدر: وكالة انباء فارس